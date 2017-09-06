Алекс Демирчян занял третье место в престижных автогонках в Бельгии

Армянин из Ливана Алекс Демирчян занял третье место в престижных 24-часовых автогонках Total 24 Hours of Spa. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает ливанская газета Asbarez.

Из стартовавших 64 автомобилей до финиша добрались только 35.

Total 24 Hours of Spa известна как одна из самых сложных автогонок с учетом времени (24 часа непрерывно) и сложных климатических условий.

Демирчян считает автогонки важными для представления миру армянской и ливанской общин. На его Ferrari 488 GT3 были нанесены цвета армянского триколора и флаг Ливана. “Это была великолепная возможность пересечь линию финиша с флагами Армении и Ливана”, - сказал спортсмен.