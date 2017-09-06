Делегация во главе с мэром Еревана отбыла с официальным визитом в Санкт-Петербург

Делегация во главе с мэром Еревана по приглашению губернатора Г. Полтавченко отбыла в Санкт-Петербург с официальным визитом, сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

Делегация примет участие в “Днях Еревана в Санкт-Петербурге”, которые пройдут 6-8 сентября. Предусмотрены ряд официальных встреч, круглые столы по культуре, туризму, здравоохранению, инвестициям и др., а также множество культурных мероприятий, представляющих Ереван.