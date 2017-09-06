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Делегация во главе с мэром Еревана отбыла с официальным визитом в Санкт-Петербург


Делегация во главе с мэром Еревана по приглашению губернатора Г. Полтавченко отбыла в Санкт-Петербург с официальным  визитом,  сообщили  «Арменпресс» в Управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

Делегация примет участие в “Днях Еревана в Санкт-Петербурге”, которые пройдут 6-8 сентября. Предусмотрены ряд официальных встреч, круглые столы по культуре, туризму, здравоохранению, инвестициям и др., а также  множество культурных мероприятий, представляющих Ереван.

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