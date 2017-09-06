Новая Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий начнет работу в 2018 году. Как передает Арменпресс, об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"Мы рассчитываем, что она (комиссия) начнет свою работу в следующем году", - сказал он.

Соколов добавил, что ведомство на следующей неделе представит проект договора о Евразийской комиссии по авиапроисшествиям.

"Недавно эта идея обсуждалась на уровне глав правительств на встрече в Астане и была поддержана. Буквально на следующей неделе у меня будут переговоры на эту тему с председателем Евразийской экономической комиссии господином [Тиграном] Саркисяном, где Минтрансом будут представлены проекты соответствующих соглашений по созданию так называемого Евразийского МАК [Межгосударственный авиационный комитет]", - сказал Соколов.

По словам министра, его коллеги из Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии позитивно относятся к созданию Евразийской комиссии по расследованию авиапроисшествий.

Он напомнил, что новая структура будет открыта и для государств, не входящих в ЕврАзЭС.