Трамп дал конгрессу полгода на принятие закона о детях-нелегалах

Президент США Дональд Трамп предупреждает конгресс страны, что у него есть полгода на принятие законодательства в области прав детей нелегальных мигрантов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник Трамп отменил программу так называемую DACA, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Немедленной депортации нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, не будет, но новых разрешений власти выдавать не будут. Трамп хочет, чтобы конгресс принял соответствующий закон с новыми нормами, вместо действовавшего ранее указа, принятого еще Бараком Обамой.

"У конгресса есть шесть месяцев для легализации DACA (то, что администрация Обамы не могла сделать). Если они (конгресс – ред.) не смогут, я вернусь к этому вопросу!" — написал президент в Twitter.

Полиция Нью-Йорка арестовала 34 участника демонстрации против решения президента США Дональда Трампа об отмене программы DACA, сообщил во вторник телеканал ABC News. Согласно сообщению, протестующие были арестованы напротив "Башни Трампа" - здания, принадлежащего компании американского президента.

Протесты также прошли в столице США Вашингтоне, где демонстранты с плакатами собрались у ворот Белого дома.