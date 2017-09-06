Около пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей будут эвакуированы с базы военно-морской авиации "Ки-Уэст" к югу от Флориды из-за приближения урагана "Ирма". Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN.

Ожидается, что на базе останутся около 50-60 человек для выполнения неотложных работ.

Кроме того, эвакуация может быть проведена и на других военных объектах в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах в связи с приближением урагана "Ирма".

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса.