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В США эвакуируют пять тысяч военнослужащих из-за урагана "Ирма"


Около пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей будут эвакуированы с базы военно-морской авиации "Ки-Уэст" к югу от Флориды из-за приближения урагана "Ирма". Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN.

Ожидается, что на базе останутся около 50-60 человек для выполнения неотложных работ.

Кроме того, эвакуация может быть проведена и на других военных объектах в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах в связи с приближением урагана "Ирма".

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса.

 

 

 

 



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