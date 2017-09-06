Мэй и Трамп отметили ключевую роль Китая в разрешении кризиса на Корейском полуострове

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп заявили, что ключевую роль в разрешении кризиса на Корейском полуострове должен играть Китай. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщил официальный представитель канцелярии премьера Соединенного Королевства.

"Премьер-министр и президент согласились с той ключевой ролью, которую должен играть Китай, и с тем, что важно, чтобы они [власти КНР] использовали все имеющиеся у них рычаги, чтобы обеспечить прекращение Северной Кореей осуществления этих незаконных действий, чтобы мы могли обеспечить безопасность стран в этом регионе", - приводятся слова сотрудника канцелярии в сообщении, направленном в лондонское представительство ТАСС.

В пресс-релизе также сообщается, что в состоявшемся между лидерами двух стран телефонном разговоре глава правительства Великобритании сообщила, что Соединенное Королевство будет продолжать взаимодействовать с США и своими зарубежными партнерами для оказания экономического давления на Пхеньян путем принятия дополнительных мер, включая санкции.