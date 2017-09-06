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В Бюракане всю ночь продолжалось тушение природного пожара


Работы по тушению природного пожара вблизи Бюракана продолжались всю ночь.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, в 7:30 6 сентября вертолет ВС совершил инспекционный облет горящей территории.

По состоянию на 9:30 в тушении пожара участвуют 152 сотрудника МЧС.

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