В Бюракане всю ночь продолжалось тушение природного пожара
Работы по тушению природного пожара вблизи Бюракана продолжались всю ночь.
Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, в 7:30 6 сентября вертолет ВС совершил инспекционный облет горящей территории.По состоянию на 9:30 в тушении пожара участвуют 152 сотрудника МЧС.
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