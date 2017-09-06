Европейские индексы - 05-09-17

МОСКВА, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.18% и составил 12123.71 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.34% и составил 5086.56 пункта, британский FTSE снизился на 0.52% и составил 7372.92 пункта, российский MICEX вырос на 0.03% и составил 2004.02 пункта, а RTSI вырос на 0.76% и составил 1102.07 пункта.