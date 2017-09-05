Путин поздравил Асада и военных РФ и Сирии с победой в Дейр-эз-Зоре

Президент России Владимир Путин поздравил российских и сирийских военных с крупной победой над террористами в Дейр-эз-Зоре, а также направил по этому поводу телеграмму президенту Сирии Башару Асаду. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Главнокомандующий Владимир Путин поздравил командование российской военной группировки, а также командование сирийских правительственных сил с этой очень важной стратегической победой над террористами в плане освобождения Сирии от ИГИЛ", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "президент Путин направил телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики Асаду, в которой дал высокую оценку этой стратегической победы и поздравил президента Сирийской Арабской Республики с таким важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма".

Песков уточнил, что "совсем недавно, буквально в течение последнего часа, министр обороны [РФ] Сергей Шойгу доложил президенту и главнокомандующему Владимиру Путину о завершение операции по деблокированию Дейр-эз-Зора". Пресс-секретарь главы государства передал слова Шойгу о том, что "авиация ВКС России, а также крылатыми ракетами "Калибр", которые были выпущены из акватории Средиземного моря, нанесли удар по опорным пунктам ИГИЛ в окрестностях Дейр-эз-Зора". "В результате этих ударов был нанесен урон инфраструктуре, подземным коммуникациям, складам вооружений террористов, это позволило вооруженным подразделениям сирийских правительственных войск во главе с генералом Хасаном Сухелой предпринять стремительное наступление, прорвать оборону ИГИЛ и таким образом деблокировать город", - констатировал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "террористы ожесточенно сопротивлялись и продолжают сопротивление до сих пор, использовали смертников, около 50 из них было уничтожено, но зона прорыва расширяется, ведутся уличные бои в Дейр-эз-Зоре". "Это очень важная стратегическая победа", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что авиацией ВКС России и крылатыми ракетами "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" был нанесен массированный ракетно-авиационный удар по опорным пунктам, скоплениям живой силы и боевой техники террористов ИГ на подступах к городу Дейр-эз-Зор.