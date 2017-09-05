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Президент России встретится с президентом ФИФА


Президент России Владимир Путин 9 сентября встретится с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Москве, где пройдет церемония старта тура главного трофея чемпионата мира 2018 года.

"Инфантино будет там (на стадионе "Лужники") тоже находиться, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



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