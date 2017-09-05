Главы МИД РФ И США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

По американской инициативе 5 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, собеседники обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте новых ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна. С.В.Лавров решительно высказался против эскалации военной напряженности в Северо-Восточной Азии. Он отметил, что выбор должен быть сделан в пользу политико-дипломатического инструментария для поиска мирных путей урегулирования. Призвал не поддаваться эмоциям и сохранять сдержанность.

В связи с сообщением Р.Тиллерсона о внесении в Совет Безопасности ООН американского проекта резолюции с осуждением шагов КНДР российский Министр подчеркнул, что Россия готова его рассмотреть исходя из изложенной выше позиции. При этом в реакции международного сообщества должна найти отражение мысль об отсутствии военного решения проблемы. С.В.Лавров также высказался в пользу привлечения добрых услуг Генерального секретаря ООН по поиску развязок.

При обсуждении положения в двусторонних отношениях С.В.Лавров указал на то, что захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм. Министр привлек внимание Госсекретаря к заявлению Президента России В.В.Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона.