Стало известно, что в ближайшие дни московский "Арарат" прекратит свое существование. Рассказываем о главной футбольной новости дня, сообщает Арменпресс со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Клуб был образован перед началом этого сезона и заявился в зону "Центр" ПФЛ. За команду выступают такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко, Сергей Давыдов, Марат Измайлов и другие. После семи туров "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице.

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян в телефонном разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал, что предстоящая игра с "Рязанью" (7 сентября станет для его команды последней).

На вопрос, правда ли, что "Арарат" закрывается, Григорян ответил: «Да. Нам об этом объявили…»

Официальную причину закрытия клуба, как сказал Григорян, объявят на пресс-конференции после игры с рязанцами.

30 августа президент "Арарата" Валерий Оганесян покинул свой пост. По официальной версии – по состоянию здоровья.