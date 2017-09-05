Представитель США при ОБСЕ напомнил Азербайджану о своих обязательства в вопросе свободы прессы

США отреагировали на критику со стороны представителя Азербайджана в ОБСЕ в связи со свободой прессы в Соединенных Штатах. Арменпресс попросил в комментарий представителя США в ОБСЕ. Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан ответил:

«Мы учли заявление Азербайджана о свободе слова в США, и мы оставляем за собой право ответить позже. Тем не менее, я хотел бы кое-что уточнить. США имеют самую разнообразную и плюралистическую медийную среду в мире. Мы принимаем серьезные международные обязательства, включая наши обязательства, взятые на себя в рамках ОБСЕ относительно свободы прессы и слова. Они являются ключевыми американскими ценностями, отраженными в нашей Конституции.

Мы уже слышали от ряда делегаций, в том числе азербайджанской, о том, что ОБСЕ уделяет большое внимание человеческому критерию по сравнению с другими критериями, которые включены во всеобъемлющую концепцию безопасности организации. Также было упомянуто, что человеческий критерий используется некоторыми государствами-членами политизированным и избирательным образом. Более того, мы слышали обеспокоенность некоторых членов, заявлявших, что озвучивание проблем по правам человека со стороны других государств-членов равносильно вмешательству во внутренние дела этих государств.

Я хотел бы поблагодарить Азербайджан и подтвердить наше обязательство, принятое в 1991 году в Москве, в котором говорится: «Категорически и окончательно заявляют, что обязательства, принятые ими (странами-членами ОБСЕ – ред.) в области человеческого измерения СБСЕ, являются вопросами, представляющими непосредственный и законный интерес для всех государств-участников и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства», - говорится в заявлении Гарри Камиана.

В ходе очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ Азербайджан, известный своими репрессиями в отношении журналистов, подверг критике ограниченность свободы прессы в США и ЕС.

Миссия Азербайджана в ОБСЕ, забыв о сотнях случаев преследования и задержания членов оппозиции, попыталась привлечь внимание к насилию в отношении журналистов в США и некоторых государствах-членах ЕС.

Примечательно, что в конце заявления члены азербайджанской миссии призвали государства-члены ОБСЕ «оставаться верными обязательствам ОБСЕ».