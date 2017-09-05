Премьер-министр Армении принял участие в открытии выставки «Избранное»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 5 сентября принял участие в открытии выставки «Избранное» в Музее-институте имени Комитаса, где были представлены лучшие произведения армянского искусства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр ознакомился с рядом произведений классического и современного искусства.

В частности, на выставке представлены 25 лучших произведений Ованнеса (Ивана) Айвазовского, Минаса Аветисяна, Ашота Ованнисяна, Сейрана Хатламаджяна, Геворга Башинджагяна, Вардана Махохяна, Егише Тадевосяна, Ваграма Гайфеджяна, Мартироса Сарьяна, Ерванда Кочара, Аршиля Горького, Левона Тутунджяна, Дмитрия Налбандяна, Гарзу, Саргиса Дираняна, Жана Жансема, Акопа Акопяна, Роберта Элибекяна.