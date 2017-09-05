Российскими пограничниками выявлен очередной контрабандист на армяно-иранской границе

Военнослужащие Мегринского пограничного отряда в пункте пропуска «Агарак», задержали нарушителя, который на грузовом автомобиле пытался незаконно ввезти в Армению товары, не подлежащие реализации на её территории.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, в ходе досмотра транспортного средства пограничники обнаружили изделия для оборудования электрических сетей.

По предварительным данным стоимость выявленного товара составляет около 1 миллиона 350 тысяч драм.