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Российскими пограничниками выявлен очередной контрабандист на армяно-иранской границе


Военнослужащие Мегринского пограничного отряда в пункте пропуска «Агарак», задержали нарушителя, который на грузовом автомобиле пытался незаконно ввезти в Армению товары, не подлежащие реализации на её территории.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, в ходе досмотра транспортного средства пограничники обнаружили изделия для оборудования электрических сетей.

По предварительным данным стоимость выявленного товара составляет около 1 миллиона 350 тысяч драм.

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