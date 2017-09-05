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Victoria’s Secret пообещала гарантию сексуальности


Американская марка Victoria’s Secret представила новую коллекцию нижнего белья Sexy Illusions. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 сентября.

В коллекции представлены три вида бюстгальтеров — Lightly Lined Demi, Lightly Lined Wireless и Push-Up Plunge. Гладкие модели выполнены по специальной технологии Side-smoothing. По мнению представителей марки, они гарантированно добавят сексуальности повседневному образу. Бюстгальтеры уже поступили в продажу по цене от 3499 рублей.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). С 1995 года компания устраивает ежегодные шоу, изначально они проходили в США, а в 2016 году показ переместился в Париж.

 

 



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