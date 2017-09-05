Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-09-17

ЕРЕВАН, 5 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 сентября, курс доллара США вырос на 0.07 драмa и составил 478.29 драм. Курс евро сократился на 1.45 драмa и составил 568.30 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 8.27 драм. Курс британского фунта сократился на 0.68 драмa и составил 618.52 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 198.26 драмa и составила 20499.58 драм. Цена серебра выросла на 5.89 драмa и составила 274.95 драм. Цена платины выросла на 125.27 драмa и составила 15485.02 драм.