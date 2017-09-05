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Европейские индексы снизились. 05-09-17


ТОКИО, 5 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.63% и составил 19385.81 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.80% и составил 1590.71 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 3384.32 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 27741.35 пункта.



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