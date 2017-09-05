Саудовская Аравия показала огромные масштабы хаджа 2017 года

На хадж — паломничество к мусульманским святым местам — в 2017 году в Мекку приехали 2,35 миллиона паломников. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства культуры и информации Саудовской Аравии.

Более 1,5 миллиона человек при этом приехали из других стран, в том числе 23,5 тысячи паломников прибыли из России. В Мекке и ее окрестностях находилось 15 медицинских центров, в которых работало более 30 тысяч квалифицированных сотрудников. В ходе хаджа врачи провели более 2,6 тысячи бесплатных хирургических процедур, и почти 60 тысяч паломников получили медицинскую помощь.