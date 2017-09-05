Президент Армении направил поздравительное послание президенту Республики Филиппины

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Филиппины. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.