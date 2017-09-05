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В Великобритании задержали четырех человек по подозрению в подготовке терактов


Полиция Великобритании задержала во вторник четырех предполагаемых членов запрещенной британской неонацистской группировки National Action по подозрению в подготовке терактов, сообщает Арменпресс со ссылкой на  INTERFAX.RU.

По ее данным, возраст задержанных от 22 до 32 лет. Все четверо мужчин сейчас находятся в полицейском отделении в графстве Уэст-Мидлендс. Среди них - британские военнослужащие.

Отмечается, что стражи порядка также проводят обыски в рамках задержаний.

В 2016 году британское правительство внесло неонацистскую группировку National Action в список запрещенных в стране террористических организаций.

 

 



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