В Великобритании задержали четырех человек по подозрению в подготовке терактов

Полиция Великобритании задержала во вторник четырех предполагаемых членов запрещенной британской неонацистской группировки National Action по подозрению в подготовке терактов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По ее данным, возраст задержанных от 22 до 32 лет. Все четверо мужчин сейчас находятся в полицейском отделении в графстве Уэст-Мидлендс. Среди них - британские военнослужащие.

Отмечается, что стражи порядка также проводят обыски в рамках задержаний.

В 2016 году британское правительство внесло неонацистскую группировку National Action в список запрещенных в стране террористических организаций.