Сирийские СМИ объявили о прорыве блокады Дейр-эз-Зора

Бойцы сирийской армии во вторник сумели прорваться к гарнизону, который 28 месяцев находился под осадой террористов из группировки ИГ в городе Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, по их информации, сирийская бронетехника при поддержке бойцов военизированных формирований сумела прорвать осаду и добраться до находящейся в городе базы 137-й бригады вооруженных сил Сирии. К настоящему времени военные создали несколько коридоров для поддержания связи с этой базой.

По информации межарабского издания "Аль-Масдар", теперь правительственные войска планируют наступление в сторону военного аэродрома Дейр-эз-Зора, который также блокирован террористами.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили об ударе крылатыми ракетами "Калибр" по террористам в районе Дейр-Эз-Зора, который был нанесен российским фрегатом "Адмирал Эссен" из акватории Средиземного моря.

"В результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков", - добавили в ведомстве.

Удар был нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики-выходцы из России и стран СНГ.

С 2015 года около 93 тыс. мирных жителей блокированы террористами в Дейр-эз-Зоре. Одноименная провинция - последний крупный оплот ИГ на сирийской территории.