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Преданный пес Капитана Америки зализал хозяина от радости


Пес голливудского актера Криса Эванса по кличке Доджер, обрадованный встречей с хозяином, набросился на него и начал лизать актера. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте ChrisEvans.

На видео запечатлена встреча Эванса и Доджера после 10-недельного расставания. Пес повалил актера на пол и, виляя хвостом, принялся старательно облизывать ему лицо.

Менее чем за сутки видео собрало более 350 тысяч лайков и 88 тысяч репостов.

Эванс — американский актер, прославившийся благодаря роли Капитана Америки в фильмах «Первый мститель», «Мстители» и «Первый мститель: Другая война».

 

 



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