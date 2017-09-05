У президента Республики состоялась рабочая встреча с Комиссией по этике высокопоставленных должностных лиц

Председатель Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Сирануш Саакян сегодня в ходе состоявшейся у президента Республики Армения рабочей встречи представила выполненную комиссией в предыдущие годы работу, основные достижения и проблемы, а также предпринимаемые в направлении их решения мероприятия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в частности, Сержу Саргсяну представлено, что Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц, в числе других мероприятий, задействовала аналитический компонент системы электронного декларирования. В этой связи обеспечена доступность отдельных баз данных Комиссии в режиме он-лайн, существенно расширен реестр должностных лиц, представляющих декларации, а также разработан и представлен на обсуждение полномочных органов ряд законодательных предложений, направленных на совершенствование системы.

В ходе встречи обсуждался также ход выполнения мероприятий, продиктованных изменениями 2017 года в Закон Армении «Об общественной службе».

Президент Республики подчеркнул важность создания необходимых предпосылок для обеспечения эффективной деятельности нового органа, который будет сформирован в 2018 году в рамках анти-коррупционных реформ, - Комиссии по противодействию коррупции. Президент Саргсян подчеркнул, что до формирования нового органа, необходимо совершенствовать положения законодательства, касающегося конфликта интересов, и выработать безукоризненные правовые регуляций. Следует также переоборудовать электронную систему для декларации конфликта интересов, обеспечить преемственность работ, ведущихся в направлении связывания баз данных, а также реализовать на практике полученные Комиссией новые полномочия по анализу деклараций и проверке их достоверности.