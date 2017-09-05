ВОЗ: эпидемия холеры в Йемене затронула более 600 тысяч человек

Эпидемия холеры в Йемене затронула свыше 600 тысяч человек, число заболевших ежедневно растет, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным ВОЗ, количество подозрений на холеру с начала вспышки в апреле нынешнего года составило 612 тысяч 703 человека, 2048 человек погибли от заболевания. Число заболевших продолжает расти, ежедневно увеличиваясь на 3 тысячи человек, однако в целом по стране уровень распространения болезни снижается.

В ВОЗ отмечают, что нынешняя эпидемия холеры в Йемене является самой крупной в мире и быстро распространяется из-за почти полного разрушения медицинской инфраструктуры, отсутствия гигиены и чистой воды.