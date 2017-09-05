Спикер НС Армении принял посла Швейцарской Конфедерации

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 5 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Армении Лукаса Гассера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, обратившись к армяно-швейцарским связям, А.Баблоян отметил, что с установлением дипломатических отношений между двумя странами налажен межгосударственный диалог на высоком уровне.

Председатель НС в развитии двусторонних отношений особо выделил открытие посольства Швейцарии в Армении и высоко оценил деятельность посла Лукаса Гассера в углублении армяно-швейцарских связей.

А.Баблоян отметил: “Около тридцати лет сотрудничаю со Швейцарией, и велика роль Вашей страны в моем профессиональном становлении, формировании взглядов и подходов”.

Председатель НС подчеркнул роль армяно-швейцарских связей и развитие межпарламентского сотрудничества. Он обратился к визитам в Армению и Арцах в 2008 и 2012 гг. делегации во главе с сопредседателями парламентской группы дружбы Швейцария – Армения Ули Лоенбергером и Домиником де Бюманом. Поездки позволили ознакомиться с борющимся за право самоопределения народом, на месте получить представление о ситуации.

А.Баблоян с удовлетворением отметил, что парламентарии обеих стран объединили свои усилия также в упрочении армяно-швейцарских экономических отношений.

Председатель НС обратился к региональным развитиям и отношениям Армении с соседними странами.

А.Баблоян поблагодарил Швейцарскую Конфедерацию за посредническую деятельность при подписании годы назад армяно-турецких протоколов. По словам спикера, Турция, в отличие от Армении, отказалась от возможности улучшить отношения. И очевидно, что в стремящейся годы назад к демократии Турции сегодня отмечается регресс.

Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Армении Лукас Гассер в своем слове обратился к развивающимся и расширяющимся из года в год отношениям дружественных стран и подчеркнул основанное на общностях двух государств сотрудничество.

Посол особо выделил существующее сотрудничество в области туризма, культуры, здравоохранения и важность расширения возможных направлений.

Г-н Гассер подчеркнул важность проводимых в Армении реформ, прозрачность последних парламентских выборов, отметил явный прогресс и выразил свое удовлетворение ростом объемов товарооборота между Армении и Швейцарией.