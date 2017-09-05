Армен Ашотян во время политического форума ЕНП рассказал о коррупционном скандале в связи с отмыванием денег в Азербайджане

Председатель Комитета Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян во время политического форума Европейской народной партии рассказал о коррупционном скандале в связи с отмыванием денег в Азербайджане.

«Во время политического форума EНП я посвятил часть своей речи коррупционному скандалу в Азербайджане, связанному с отмыванием денег в огромных количествах, в центре внимания которого также находятся некоторые европейские политические круги. Я особо подчеркнул, что эти деньги были потрачены не только на то, чтобы скрыть демократические проблемы, связанные с Азербайджаном, но и антиармянские действия и политическое давление на Армению.

Европейские партии должны поддерживать и добиваться демократии, расследовать этот беспрецедентный скандал, который порочит и угрожает европейским институтам, а также раскрыть все обстоятельства и наказывать преступников», - как сообщает Арменпресс, написал Ашотян в Facebook.

Следствие показывает, что правящая элита Азербайджана в течение двух лет управляла секретным счетом на 2,8 млрд долларов, чтобы подкупить европейских политиков и совершить роскошные покупки.