Генетики нашли необычную связь между диабетом и болезнями сердца

Американские ученые открыли свыше десятка генов, мутации в которых приводят к развитию и диабета второго типа, и коронарной болезни сердца, что говорит о наличии общих связей в появлении этих проблем со здоровьем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Genetics.

"Открытие этих генов, повышающих риск развития и диабета, и проблем с сердцем, может позволить нам создать лекарства, способные бороться и с той, и с другой болезнью. Кроме того, теперь мы можем приступить к поиску других генов, которые уменьшают вероятность развития одной болезни, но при этом повышают вероятность заполучить вторую", — рассказывает Дэниш Салехин (Danish Saleheen) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.