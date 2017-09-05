Предприниматель Арам Петросян, захвативший в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, признал гражданский иск потерпевшего на 50 тысяч рублей. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил юрист коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры", представляющий интересы подсудимого, адвокат Станислав Мальцев.

"Мой подзащитный признал иск потерпевшего о компенсации морального ущерба на 50 тыс. рублей", - сказал защитник, напомнив, что по делу заявлен один иск. "Другие потерпевшие, включая беременную женщину, отказались от исков", - подчеркнул Мальцев.

В отношении Петросяна от одного из потерпевших заявлен гражданский иск о компенсации морального ущерба на сумму 50 тыс. рублей.

Во вторник в Московском гарнизонном военном суде пройдут прения сторон по уголовному делу. Как ожидается, в ближайшее время прокурор выскажет свою позицию по обвинению Петросяна и скажет, какого наказания предприниматель, по мнению гособвинения, заслуживает.