Правительство Франции: переговоры о вступлении Турции в ЕС более невозможны

Современная политическая ситуация в Турции не позволяет продолжить переговоры о присоединении этой страны к Евросоюзу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

"Одно можно сказать точно: политическая ситуация в Турции сегодня не позволяет рассматривать, учитывая наши настоящие позиции, продолжение переговоров, обмена мнениями, ожиданиями в отношении усиления интеграции с Турцией", — заявил Кастанер в эфире радиостанции France Inter.

Политик подчеркнул, что общий диалог Европы и Турции необходимо продолжить, однако "переговоры (о присоединении Турции к ЕС — ред.) в любом случае приостановлены". "Такова реальность сегодня", — добавил Кастанер.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС в октябре обсудит возможность приостановки или завершения переговоров о вступлении Турции в союз.