Работающий iPhone 8 показали на видео

В сети опубликовали видео с работающим iPhone 8. Ролик был размещен в китайской соцсети Weibo, а также на видеохостинге Streamable. Он мог быть записан на заводе по производству смартфонов.

На видео показан включенный iPhone с новой версией iOS. Также автор ролика запускает на смартфоне приложение, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Большинство пользователей Reddit предполагают, что видео является фейком, так как снято в темном помещении.

31 августа корпорация Apple начала рассылку приглашений на презентацию новинок, которая состоится 12 сентября. Кроме iPhone 8, на пресс-конференции, предположительно, представят два других смартфона: iPhone 7s и 7s Plus. Помимо этого, планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ об iOS 11.