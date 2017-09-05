Зограбян: ПАСЕ имеет уникальную возможность разоблачить европейских парламентариев, выполняющих волю АлиеваՀամօգտագործել

ПАСЕ имеет уникльную возможность разоблачить тех своих парламентариев, которые увязли в коррупционных скандалах, связанных с кланом Алиева, сказала в беседе с корреспондентом «Арменпресс» член армянской делегации в ПАСЕ Наира Зограбян. Британская BBC опубликовала результаты расследования, по которым видно, что алиевский клан имел тайный фонд в 2,8 млрд. долларов, деньги из которого шли на подкуп политических деятелей с целью создания положительного образа Азербайджана. Бывший азербайджанский дипломат Ариф Мамадов признал, что лично занимался по указанию И. Алиева вербовкой западных дипломатов и только на различные европейские институты, в том числе и ПАСЕ, ежегодно тратилось несколько десятков млн. долларов.

“ Ни для кого не секрет, что британский парламентарий Роберт Уолтер за печальнопамятный доклад “Рост насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях” получил от Азербайджана 5 млн. долларов”, - сказала Зограбян.

По ее словам, не случайно на июльской сессии ПАСЕ создана специальная комиссия по изучению фактов коррупции, председатель которой в декабре представит свой первый доклад.

“Будьте уверены, что ей представлены весомые факты коррупции и я думаю, что будут разоблачения, связанные уже не с одним лишь известным коррупционером Лукой Волонте. Уголовное расследование по его делу в прокуратуре Милана близится к завершению, и Волонте уже назвал имена других парламентариев, замешанных с ним в этой коррупционной сфере”, - подчеркнула Зограбян.

Она считает, что ПАСЕ получила исключительную возможность разоблачения этих коррупционных схем и скандалов, а значит, и освобождения от марионеток Алиева.