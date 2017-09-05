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Lipault предложил путешествовать в золоте и изумрудах


Французский бренд сумок и багажа Lipault представил новую коллекцию сезона осень-зима 2017-2018. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 сентября.

Основные цвета новой коллекции — изумрудный, винный, а также принт «Осенняя геометрия» с штрихами винного, изумрудного, синего и бледно-желтого оттенков. Линия из материала с фактурой металлик под названием Miss Plume, ранее выходившая в оттенке розового золота, в наступившем сезоне предлагается в оттенке темного желтого золота.

В коллекцию вошли чемоданы на колесиках, ручная кладь, рюкзаки, клатчи-несессеры, а также небольшие сумки на ремне и с длинными ручками.

Бренд багажа и женских аксессуаров Lipault основан в Париже в 2007 году. Производит чемоданы и сумки современного дизайна из инновационного текстиля. В настоящее время принадлежит компании Samsonite.

 

 

 



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