Lipault предложил путешествовать в золоте и изумрудах

Французский бренд сумок и багажа Lipault представил новую коллекцию сезона осень-зима 2017-2018. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 сентября.

Основные цвета новой коллекции — изумрудный, винный, а также принт «Осенняя геометрия» с штрихами винного, изумрудного, синего и бледно-желтого оттенков. Линия из материала с фактурой металлик под названием Miss Plume, ранее выходившая в оттенке розового золота, в наступившем сезоне предлагается в оттенке темного желтого золота.

В коллекцию вошли чемоданы на колесиках, ручная кладь, рюкзаки, клатчи-несессеры, а также небольшие сумки на ремне и с длинными ручками.

Бренд багажа и женских аксессуаров Lipault основан в Париже в 2007 году. Производит чемоданы и сумки современного дизайна из инновационного текстиля. В настоящее время принадлежит компании Samsonite.