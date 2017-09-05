Российский фрегат из акватории Средиземноморья нанес удар по боевикам в Дейр-эз-Зоре

Находящийся в Средиземном море фрегат "Адмирал Эссен" крылатыми ракетами "Калибр" уничтожил под Дейр-эз-Зором пункты управления и узел связи, а также завод по ремонту бронетехники террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ). Как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Пуски крылатых ракет "Калибр" произведены по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГИЛ [прежнее название ИГ]. В результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что удар нанесен по району, который удерживали боевики - выходцы из России и стран СНГ.





