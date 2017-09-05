Главы Китая и Индии договорились обеспечивать мир в приграничном районе

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время двусторонней встречи договорились защищать мир и стабильность в приграничном регионе, где недавно обострился территориальный спор, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Во вторник в китайском городе Сямэнь прошла первая двусторонняя встреча лидеров КНР и Индии со времен урегулирования ситуации на плато Доклам . В июне индийские военные пересекли границу с Китаем и остановили строительные работы китайских рабочих в Докламе, принадлежность которого с КНР оспаривает Бутан. Военные Индии и Китая стояли напротив друг друга более двух месяцев, пока на прошлой неделе стороны не пришли к соглашению о разведении войск, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Председатель Си Цзиньпин во время встречи сказал, что сторонам необходимо на основе взаимного уважения находить общее, несмотря на существующие различия, и совместно защищать мир и стабильность в пограничном районе", — сообщил на брифинге Гэн Шуан.