В МАГАТЭ угрозу от КНДР считают глобальной, а не региональной

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) считают исходящую от КНДР угрозу глобальной, а не региональной, продолжают мониторинг ситуации в стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил гендиректор организации Юкия Амано.

"Мы считаем, что это глобальная угроза", — сказал он, выступая в ходе стратегического форума в Бледе. Амано пояснил, что раньше считалось, что Пхеньян угрожает лишь Азиатско-Тихоокеанскому региону.

По его словам, МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации в КНДР, несмотря на то, что в 2009 году инспекторам организации было запрещено работать в этой стране.

КНДР 3 августа заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.