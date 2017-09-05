Министр диаспоры считает Шестой Всеармянский форум важной площадкой для обмена опытом

Шестой Всеармянский форум Армения-Диаспора станет важной площадкой для обсуждения политических, экономических, национальных вопросов и обмена опытом. По сообщению «Арменпресс», об этом заявила 5 сентября на встрече с журналистами министр диспоры РА Грануш Акопян. По ее словам, Шестой Всеармянский форум, который пройдет 18-20 сентября в Ереване под девизом “Взаимное доверие, единство и ответственность” подведет итоги сотрудничества Армении с диаспорой и наметит программу на будущее.

“Свое участие в форуме подтвердили более 1500 участников из 70 стран. Знаменательно, что впервые будт делегаты из таких стран, как Китай, Сингапур, Судан, Эфиопия, Таиланд и др.”, - сказала Акопян.

Будут проведены три пленарных заседания, 16 тематических заседаний по 4-м направлениям, рассмотрены пути развития экономики Армении, региональные вызовы, проблемы национальной безопасности, внешней политики, национального самосохранения и ликвидации последствий Геноцида.

В работе Форума примут участие Католикос Всех Армян Гарегин Второй, президенты Армении и Арцаха, Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый. На второй день с докладом на пленарном заседании выступит премьер-министр РА Карен Карапетян, а на заключительном заседании – Председатель НС Ара Баблоян.

“Будут организованы два круглых стола. На первом будет обсуждены предложения по организации Всеармянского совета, на втором – вопросы организации и проведения 100-летия провозглашения Республики Армении и майских побед, а также празднования 2800-летия Эребуни-Еревана”, - сказала министр.

По ее словам, в рамках форума будут организованы павильоны, где свои достижения покажут центр новаторских технологий “Тумо”, новаторская школа “Айб”, гимназия “Квант”, “Мегерян Карпет”, другие промышленные компании. Отдельная экспозиция будет посвящена программе “Народ-армия”.

Будут организованы также различные культурные мероприятия.