Расходы Франции на оборону по итогам 2017 года составят €32,7 млрд

Бюджетные расходы Франции на нужды национальной обороны по итогам 2017 года составят €32,7 млрд, что на €0,6 млрд больше, чем годом ранее. Такие данные обнародовало в понедельник министерство вооруженных сил республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечается в документе, увеличение расходов произведено с учетом текущей "крайне напряженной обстановки" для французских вооруженных сил и спецслужб на фоне стоящих перед страной вызовов, в первую очередь связанных с активностью исламистских террористических группировок. "Целью [увеличения расходов] было укрепление сил и средств оперативных подразделений, сил разведки и служб кибербезопасности, продолжая при этом подготовку к будущему и обновление вооружений", - подчеркнули в министерстве.