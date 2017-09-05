Президент Арцаха принял филантропа Артура Варжапетяна

Президент Арцаха 5-ого сентября принял филантропа Артура Варжапетяна

Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией различных программ. Об этом «Арменпресс» сообщили из Главного управления информации при администрации президента Республики Арцаха.

Затвм президент Саакян и Артур Варжапетян приняли учстие в торжественном мероприятии на площади Возрождения Степанакерта – вручении ряду государственных организаций Арцаха автомобилей, подаренных филантропом.

На мероприятии присутствовали глава арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального совета Ашот Гульян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие официальные лица.