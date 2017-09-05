Виген Саргсян выступил с лекцией в Академии национальной обороны Китая

5-ого сентября глава министерства обороны Армении посетил Академию национальной обороны Китая.

Китай уделяет много внимания военному образованию. В стране много военно-учебных заведений, готовящих специалистов для ВС как Китая, так и других стран. Академия национальной обороны – один из тех главных образовательных центров, который имеет большой опыт сотрудничества с Арменией.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью МО РА, на встрече с руководящим составом академии министр обороны Армении Виген Саргсян с удовлетворением говорил об этом накопленном годами опыте, выразив благодарность за теплое отношение к армянским офицерам. Как отметили в академии, армянские офицеры показали себя с лучшей стороны, продемонстрировав отличную дисциплину и успехи в учебе.

Виген Саргсян выступил с лекцией, в которой обратился к армяно-китайским историческим связям, этапам формирования армянской армии, представил историю и состояние нагорно-карабахского конфликта, а также основные проблемы региона в свете современных вызовов.

Министр Ра ответил на вопросы слушателей академии.

После лекции он совершил прогулку по территории академии, ознакомился с учебными программами и образовательным потенциалом.