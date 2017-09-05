В Беларуси отметили 26-летие провозглашения независимости Арцаха

4-го сентября в Республике Беларуси прошло мероприятие, посвященное 26-летию провозглашения нвзависимости Арцаха, организованное посольством РА, на котором присутствовали представители армянской общины, руководители общественных и культурных организаций,белорусские армяне-бизнесмены.

Как сообщили «Арменпресс» из управления печати, информции и по связям с общественностью МИД РА, на мероприятии выступил посол Армении в Беларуси Олег Есаян, отметивший, что народ Арцаха, победив в навязанной ему войне, доказал свое право на свободу и независимость, а также свою способность построить современное правовое государство.

Посол обратил внимание присутствующих на то, что Азербайджан, усиливая напряженность на границе, пробует исказить реальную картину конфликта и провалить мирный процесс. Поэтому необходимо активно работать на международных площадках, чтобы донести миру правду об Арцахе.

Посол Армении с благодарностью упомянул имена погибших за независимость Арцаха и подчеркнул важность дальнейшего укрепления его обороноспособности и экономики.