В Санкт-Петербурге отметили 26-летие независимости Арцаха

3 сентября в Санкт-Петербурге армянская община при содействии Генерального консульства РА отметила 26-летие независимости Арцаха. В армянском храме св. Екатерины было зачитано пастырское послание, затем в культурном центре “Вернатун” армянской общины начались торжественные мероприятия.

Как сообщили «Арменпресс» из управления печати, информции и по связям с общественностью МИД РА, на мероприятии присутствовали и выступили Генеральный консул РА в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян, представивший историю борьбы и победы Арцаха в навязанной ему войне, а также пути решения конфликта.

Выступили также духовный пастырь Армянской апостольской церкви в северо-западных регионах России о. Погос Варданян, общественные и культурные деятели, представители армянской общины, духовные лица. В завершение был продемонстрирован фильм. посвященный 26-летию независимости Арцаха.