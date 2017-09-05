Путин ответил на высказывания Кадырова о Мьянме

Никакой фронды со стороны руководителя Чечни Рамзана Кадырова в связи его заявлениями о событиях в Мьянме нет, каждый гражданин, в том числе главы регионов, может иметь собственное мнение. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее заявления Кадырова по ситуации в Мьянме были интерпретированы рядом СМИ как его готовность оспорить позицию Москвы.

"Что касается мнений граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается, но я вас уверяю, что никакой фронды со стороны руководителя Чечни нет, прошу всех успокоиться, все в порядке", — сказал Путин на пресс-конференции во вторник.