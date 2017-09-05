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В Армении 6-10 сентября сохранится высокая пожароопасная ситуация


В МЧС РА сообщают, что на территории Армении 6-10 сентября сохраняется высокая опаснсть природных пожаров. 6-ого, 8-10-ого сохранится погода без осадков, 7-ого в северных районах возможны кратковременные дожди и грозы, во время грозы усиление ветра до 15-20 м/с.:

Температура воздуха  7-8-ого понизится на  4-5 градусов,  9-10-ого повысится на 2-3 градуса, сообщили  «Арменпресс» в МЧС РА.

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