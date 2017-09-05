В Армении 6-10 сентября сохранится высокая пожароопасная ситуация

В МЧС РА сообщают, что на территории Армении 6-10 сентября сохраняется высокая опаснсть природных пожаров. 6-ого, 8-10-ого сохранится погода без осадков, 7-ого в северных районах возможны кратковременные дожди и грозы, во время грозы усиление ветра до 15-20 м/с.:

Температура воздуха 7-8-ого понизится на 4-5 градусов, 9-10-ого повысится на 2-3 градуса, сообщили «Арменпресс» в МЧС РА.