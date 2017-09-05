Время в Ереване: 11:07:36,   5 Сентябрь

Возбуждено уголовное дело по факту ложного сигнала о взрывном устройстве в НС. Выяснены рад обстоятельств


Предварительное следствие по факту проводит Следственный отдел СК РА по г. Еревану. Об этом  «Арменпресс»   сообщили в отделе информации и связей с общественностью департамента СК РА.

2 сентября 2017 г.  рано утром был получен звонок по 9-11 о том, что в здании НС по пр. Баграмяна 19 заложено взрывное устройство. После проведения необходимых действий выяснилось, что звонок был ложный.

Возбуждено уголовное дело по статье 259 УК РА.  В результате расследования выяснен номер телефона, с которого был сделан звонок. Владелица номера допрошена.

Следователь обратился в суд с представлением о разрешении получения распечатков входящих и исходящих звонков с этого номера, которое было удовлетворено. Следствие по делу продолжается.

Примечание. Лицо, обвиняемое в совершении предполагаемого преступления, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, усатновленном УПК РА после вступления приговора суда в законную силу.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации