Возбуждено уголовное дело по факту ложного сигнала о взрывном устройстве в НС. Выяснены рад обстоятельств

Предварительное следствие по факту проводит Следственный отдел СК РА по г. Еревану. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и связей с общественностью департамента СК РА.

2 сентября 2017 г. рано утром был получен звонок по 9-11 о том, что в здании НС по пр. Баграмяна 19 заложено взрывное устройство. После проведения необходимых действий выяснилось, что звонок был ложный.

Возбуждено уголовное дело по статье 259 УК РА. В результате расследования выяснен номер телефона, с которого был сделан звонок. Владелица номера допрошена.

Следователь обратился в суд с представлением о разрешении получения распечатков входящих и исходящих звонков с этого номера, которое было удовлетворено. Следствие по делу продолжается.

Примечание. Лицо, обвиняемое в совершении предполагаемого преступления, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, усатновленном УПК РА после вступления приговора суда в законную силу.