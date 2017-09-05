Президент Республики Корея готов вести переговоры по ядерной проблеме КНДР в любом формате

Любой формат переговоров по ядерной проблеме КНДР приемлем, если он поможет денуклеаризации Корейского полуострова. Как передает Арменпресс, об этом во вторник заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в своем первом интервью для российских СМИ, которое дал эксклюзивно первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"При условии что это поможет в решении северокорейской ядерной проблемы, я не буду уклоняться от любых форматов диалога, - сказал Мун Чжэ Ин. - Однако сейчас не время для диалога с Северной Кореей".

Он подчеркнул, что "проблема Корейского полуострова должна быть разрешена мирным путем". "Мы не стремимся сокрушить северокорейский режим или добиться объединения путем поглощения. Мы стремимся решить северокорейскую ядерную проблему, гарантируя безопасность режиму Северной Кореи, и хотим построить систему прочного мира на Корейском полуострове", - резюмировал Мун Чжэ Ин.





