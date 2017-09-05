Известный хирург лорд Дарзи вошел в отборочную комиссию премии “Аврора”

Как сообщает “Арменпресс” со ссылкой на Отборочную комиссию премии «Аврора»,

лорд Ара Дарзи вошел в Отборочную комиссию премии «Аврора»

Хирург мирового уровня и специалист в области медицины присоединился к группе выдающихся гуманитарных деятелей, входящих в Отборочную комиссию премии «Аврора».

Гуманитарная инициативы «Аврора» рада объявить, что лорд Ара Дарзи присоединился к Отборочной комиссии премии «Аврора». В Отборочную комиссию входят выдающиеся гуманитарные деятели, правозащитники и бывшие главы государств, а возглавляет ее лауреат премии «Оскар», актер, режиссер и филантроп Джордж Клуни.

Профессор Дарзи занимает пост директора Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона, а также возглавляет кафедру хирургии в том же колледже. Лорд Дарзи руководит отделением хирургии Института онкологических исследований и является исполнительным директором Всемирного саммита инноваций в области здравоохранения в Катаре. Он также выполняет обязанности хирурга-консультанта при госпитале Имперского колледжа и больнице Ройал Марсден Траста Национальной системы здравоохранения. В 2002 году он был посвящен в рыцари за свои заслуги в области медицины и хирургии, а в 2007 вошел в Палату лордов Соединенного Королевства в качестве профессора лорда Дарзи, барона Денхама. С июня 2009 года Лорд Дарзи входит в Тайный совет, и был удостоен британского ордена «За заслуги» в январе 2016 года.

Вартан Грегорян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, тепло поприветствовал лорда Дарзи. «Мы счастливы, что к нашей Отборочной комиссии присоединился лорд Дарзи. Это человек высоких идеалов, на счету которого множество выдающихся достижений. Лорд Дарзи посвятил свою жизнь и карьеру добрым делам, – заявил Грегорян. – Его опыт и знания позволят ему внести значительный вклад в отборочный процесс и развитие движения благодарности в действии. Лорд Дарзи хорошо понимает важность хорошей общественной практики и приложил немало сил, работая на общее благо».

«Я глубоко тронут и очень взволнован. Я буду рад помочь Отборочной комиссии премии «Аврора» воздать должное бесстрашным и неутомимым гуманитарным деятелям, хотя и понимаю, что это большая ответственность, – сказал лорд Дарзи. – Я с нетерпением жду момента, когда я смогу ознакомиться с вдохновляющими историями кандидатов на премию «Аврора» – 2018, настоящих героев современности, которые меняют наш мир к лучшему».

Семья лорда Дарзи знакома с героями-спасителями не понаслышке. Его семья родом из города Эрзерум на северо-востоке Турции. Прадед Дарзи и все его сыновья были убиты османскими солдатами во время Геноцида. Из всей семьи выжили только прабабушка по отцовской линии и ее дочь.

«Босые, несколько недель они пешком шли из Эрзерума в Северный Ирак и остановились в Мосуле, где им помог друг деда по отцовской линии, – рассказал лорд Дарзи инициативе 100 LIVES. – «Так что я прекрасно понимаю важность благодарности в действии. Для меня это замечательная возможность публично высказаться в защиту необходимости воздавать должное человечности и самоотверженности людей по всему миру».

Лорд Дарзи присоединится к другим членам Отборочной комиссии премии «Аврора», среди которых лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и лауреат премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Прием номинаций на премию «Аврора» – 2018 все еще открыт. Любой желающий может номинировать на премию человека, рискнувшего собственной жизнью, здоровьем, свободой, репутацией или благополучием ради сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма. Подробное описание критериев премии и отборочного процесса вы можете найти здесь. Прием номинаций на премию «Аврора» – 2018 закроется 8 сентября 2017 года.

Имена финалистов будут объявлены в Армении 24 апреля 2018 года, во всемирный день памяти жертв Геноцида армян 1915 года. Премия «Аврора» была создана от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.

Премия «Аврора» в размере 1 млн долларов будет вручена в третий раз 10 июня 2018 года в Армении. Лауреат премии сможет разделить миллион долларов между организациями, вдохновившими его деятельность. Церемония вручения премии станет кульминацией уикенда специальных мероприятий, которые пройдут с 8 по 10 июня 2018 года. Выдающиеся гуманитарные деятели, ученые, филантропы, правозащитники, официальные лица, журналисты и бизнесмены во всего мира соберутся вместе, чтобы воздать должное лучшим представителям человечества и побудить всех к действиям, направленным на решение самых насущных гуманитарных проблем.

О Гуманитарной инициативе «Аврора» (Aurora Humanitarian Initiative)

Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует второй год и уже привлекла десятки новых доноров и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com.