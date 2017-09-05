Время в Ереване: 11:07:36,   5 Сентябрь

Пассажиропоток в аэропортах Армении вырос на 25,4%


Пассажиропоток в двух аэропортах Армении в январе-августе 2017 г. составил 1 667 173 человек, что на  25.4% превышает показатели прошлого года. Об этом  «Арменпресс» сообщили в службе печати ГУГА Армении.

В августе аэропорты пропустили 293 317 человек, превысив показатель прошлого года за тот же месяц на 14.9%.

В августе 2017 г. через ереванский аэропорт “Звартноц” прошли 281 345 человек, что больше аналогичного показателя прошлого года на  10.2 %, а за январь-август – больше на 21.9 %

Грузооборот в аэропорту “Звартноц” на этот же период составил 14 985 тонн, что на  54 % больше показателей прошлого года.

За август 2017 г. через аэропорт “Ширак” в Гюмри прошли 11 972 человека, а за январь-август - 56 243 человека (в прошлом году - 7 065 человек).

 В январе-августе 2017 г. в двух аэропортах на  22.1% выросло количество взлетов-посадок.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации