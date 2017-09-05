Путин: санкции против КНДР не сработают

Президент России Владимир Путин уверен, что санкции против КНДР на заставят эту страну отказаться от ядерной программы.

Как передает Арменпресс, oтвечая на вопрос ТАСС, как можно воздействовать на КНДР, глава российского государства напомнил историю бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. "Страна разрушена, сам Саддам Хусейн повешен. Послушайте, это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят", - уверен Путин.

"И вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения?" - задал риторический вопрос российский лидер. По его мнению, "использование санкций в данном случае уже является бесполезным и неэффективным".

Президент отметил, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР бессмысленно и ведет в тупик и иной путь урегулирования вокруг этой проблемы, кроме переговоров, чреват планетарной катастрофой. Президент уверен, что КНДР откажется от ядерной программы, только если будет чувствовать себя в безопасности.

"Да они [в КНДР] траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", - заявил глава российского государства по итогам саммита БРИКС, отвечая на вопрос ТАСС.





