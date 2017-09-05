Новым главой правительства Тайваня назначен Лай Циндэ

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь объявила во вторник имя нового премьер-министра. Им стал мэр специального муниципалитета Тайнань 57-летний Лай Циндэ. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило тайваньское центральное информационное агентство (CNA).

Он сменил на этом посту Линь Цюаня, который днем ранее подал в отставку на фоне роста критики в адрес правительства и падения рейтинга правящей Демократической прогрессивной партии.

Лай Циндэ по образованию врач. Неоднократно избирался депутатом парламента, проработал законодателем в общей сложности 11 лет. С 2010 года занимал пост мэра Тайнаня - специального муниципалитета на юго-востоке острова. Как отмечают наблюдатели, этот политик неизменно пользовался высоким авторитетом и популярностью у населения.





